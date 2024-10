Otello: colpevole, senza attenuanti. All'UniMe la masterclass di Edoardo Leo con i giovani: patriarcato e battute sessiste? Io m'indigno (Di martedì 29 ottobre 2024) Un’aula magna stracolma e un coinvolgimento profondo su temi drammaticamente attuali all’ Università di Messina , dove il regista e attore Edoardo Leo ha dialogato con studentesse e studenti sul suo ultimo film “Non sono quello che sono” , in uscita il 14 novembre per Vision Distribution, che rilegge la tragedia di Otello di Shakespeare ambientandola nei primi anni 2000. L’evento è stato Feedpress.me - Otello: colpevole, senza attenuanti. All'UniMe la masterclass di Edoardo Leo con i giovani: patriarcato e battute sessiste? Io m'indigno Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di martedì 29 ottobre 2024) Un’aula magna stracolma e un coinvolgimento profondo su temi drammaticamente attuali all’ Università di Messina , dove il regista e attoreLeo ha dialogato con studentesse e studenti sul suo ultimo film “Non sono quello che sono” , in uscita il 14 novembre per Vision Distribution, che rilegge la tragedia didi Shakespeare ambientandola nei primi anni 2000. L’evento è stato

"Non sono quello che sono" è il titolo del suo nuovo film, in sala dal 14 novembre, una rilettura della tragedia di "Otello" di Shakespeare ambientata nei primi anni 2000. Proprio l’attore e regista della pellicola, Edoardo Leo, è stato ieri ...

Il nuovo film di Edoardo Leo, Non sono quello che sono, in uscita il prossimo 14 novembre, con Vision Distribution, è una rilettura dell’Otello di Shakespeare in dialetto romanesco. Un’operazione voluta dall’attore e regista per dimostrare ...

