Nuova BMW Serie 1, il quattro vien da sé (Di martedì 29 ottobre 2024) Con un look che mescola raffinatezza e audacia, la Nuova BMW Serie 1 sa come catturare l’attenzione senza mai risultare eccessiva Vanityfair.it - Nuova BMW Serie 1, il quattro vien da sé Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Con un look che mescola raffinatezza e audacia, laBMW1 sa come catturare l’attenzione senza mai risultare eccessiva

Nuova BMW Serie 1: un mix di sportività e tecnologia

(msn.com)

Nuova BMW Serie 1, fuori e dentro L'estetica è stata completamente rivisitata, con un frontale più aggressivo caratterizzato da una griglia a doppio rene leggermente più grande e fari full-LED di nuov ...

Prova BMW Serie 1 120d M Sport Design – Il piacere a gasolio

(msn.com)

Profondamente rinnovata, la BMW Serie 1 ha interni di qualità e offre una guida coinvolgente. Anche con il nuovo 2 litri ibrido a gasolio ...

Arrivata la nuova BMW serie 1, nata vent’anni fa oggi è ancora una best seller

(monzaindiretta.it)

Le dimensioni del modello a cinque porte sono cambiate solo leggermente rispetto al modello precedente. La lunghezza esterna della nuova BMW Serie 1 è aumentata di 42 millimetri, passando a 4.361 ...

(tgcom24.mediaset.it)

All'interno, la Serie 1 offre un abitacolo tecnologicamente avanzato e dal design moderno. Il fulcro dell'attenzione è il nuovo Bmw Curved Display, un ampio schermo curvo che integra il quadro ...