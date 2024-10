Terzotemponapoli.com - Napoli, Kvara e Simeone… E non solo i partenopei

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ile la questione legata al rinnovo ditskhelia: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. “Khvicha sbagliò la più facile delle occasioni in apertura di quarto di finale d’andata di Champions, indirizzando la qualificazione. Ora Milano può essere un nuovo bivio decisivo, per lui e per il, ma anche per il loro futuro insieme. Nei prossimi giorni è in agenda un incontro tra il suo agente e la società per provare a trovare l’intesa sul rinnovo, maè concentratosul campo”. E il ‘Cholito’ resterà almeno fino al termine della stagione? Di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna di Tuttosport. “Njie merita fiducia ma sarebbe prematuro pensare che la soluzione possa essere rappresentata dal giovane svedese. Serve un attaccante con esperienza, una prima punta che possa portare in dote un buon numero di gol.