Naim Qassem nuovo leader di Hezbollah ecco chi è

E' Naim Qassem il nuovo leader di Hezbollah . Lo ha riferito la tv al Manar dello stesso movimento armato libanese. Qassem , 71 anni, originario del sud del Libano , ha ricoperto a lungo la carica di vice segretario generale del partito sciita libanese. Nonostante questo incarico formalmente di rilievo, Qassem è stato da più parti considerato una figura di secondo ordine rispetto al defunto leader,

