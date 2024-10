Lorenzo Musetti rinuncia all’ATP di Belgrado: appuntamento diretto con la Coppa Davis (Di martedì 29 ottobre 2024) Lorenzo Musetti non parteciperà al torneo ATP 250 Belgrado, che andrà in scena sul cemento della capitale serba dal 3 al 9 novembre. Il tennista italiano ha deciso di dare forfait a questo evento, dove sarebbe stato la quarta testa di serie del tabellone alle spalle dell’australiano Alex de Minaur e degli statunitensi Tommy Paul e Frances Tiafoe. Il numero 16 del mondo, oggi sconfitto in due set dal tedesco Jan-Lennard Struff al primo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy, ha preferito non cimentarsi nell’ultimo torneo individuale di questa annata agonistica (ora non potrà neanche più ambire al ruolo di riserva alle ATP Finals) e recuperare un po’ di energie in vista delle Finals di Coppa Davis. Oasport.it - Lorenzo Musetti rinuncia all’ATP di Belgrado: appuntamento diretto con la Coppa Davis Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 29 ottobre 2024)non parteciperà al torneo ATP 250, che andrà in scena sul cemento della capitale serba dal 3 al 9 novembre. Il tennista italiano ha deciso di dare forfait a questo evento, dove sarebbe stato la quarta testa di serie del tabellone alle spalle dell’australiano Alex de Minaur e degli statunitensi Tommy Paul e Frances Tiafoe. Il numero 16 del mondo, oggi sconfitto in due set dal tedesco Jan-Lennard Struff al primo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy, ha preferito non cimentarsi nell’ultimo torneo individuale di questa annata agonistica (ora non potrà neanche più ambire al ruolo di riserva alle ATP Finals) e recuperare un po’ di energie in vista delle Finals di

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Lorenzo Musetti rinuncia all’ATP di Belgrado: appuntamento diretto con la Coppa Davis; ATP Vienna, dopo la rinuncia di Sinner tocca a Berrettini: Musetti sfida Sonego in un derby inedito. Arnaldi va a Basilea; ATP Montreal: Musetti non vola in Canada, al suo posto Sonego; ATP Estoril 2024: Musetti eliminato in due set da Borges; Masters 1000 Montreal: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni; Musetti eliminato al 3° turno: vince Rune 6-2, 7-6; Leggi >>>

ATP Vienna, dopo la rinuncia di Sinner tocca a Berrettini: Musetti sfida Sonego in un derby inedito. Arnaldi va a Basilea

(sport.virgilio.it)

A Vienna aspetta un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Musetti-Sonego: un derby quasi inedito A Vienna si comincia subito con un derby che rappresenta quasi un inedito. Lorenzo Musetti ...

Atp Vienna, Musetti ai quarti senza giocare: Monfils dà forfait

(sport.sky.it)

Lorenzo Musetti si qualifica per i quarti dell'Atp 500 di Vienna, ma senza scendere in campo. L'azzurro avrebbe dovuto affrontare Gael Monfils nell'ottavo di finale in programma giovedì ...

Chi è il prossimo avversario di Musetti a Vienna? Ultimo precedente dolcissimo, ma l’eventuale quarto fa paura

(oasport.it)

Lorenzo Musetti ha sconfitto Lorenzo Sonego nel derby andato in scena nel torneo ATP 500 di Vienna e si è così qualificato agli ottavi di finale sul cemento della capitale austriaca. Il tennista ...

Lorenzo Musetti si fa male all'avambraccio nel primo set e cede 6-2, 6-4 contro il cinese Bu che approda ai quarti

(eurosport.it)

TENNIS - Termina agli ottavi di finale la corsa di Lorenzo Musetti all'ATP 500 di Pechino, il carrarino cade contro il cinese Bu 6-2, 6-4 in un'ora e mezza di partita. Da valutare per il carrarino le ...