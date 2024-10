Ilgiorno.it - La lite e le coltellate fatali. La droga dietro l’omicidio di Cremona?

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di martedì 29 ottobre 2024), 29 ottobre 2024 – “Venite, ho accoltellato una persona”. La telefonata, terribile, è stata inoltrata al 118 ieri pomeriggio intorno alle 15. Al telefono c’era Marco Viti, 48 anni, un passato dicon condanne e detenzione, che aveva lasciato il carcere cremonese di Ca’ del Ferro da soli 10 giorni Da un solo giorno aveva trovato ospitalità nell’appartamento di Paolo Gamba, 44 anni, la vittima. Sul posto, siamo nel quartiere di Borgo Loreto, in via dei Patrioti, in un caseggiato al civico 8, sono arrivate le forze dell’ordine. Gli agenti sono saliti al piano rialzato del caseggiato e ad attenderli c’era Marco Viti, che ha indicato ai poliziotti il corpo del suo coinquilino, a terra trafitto da numerose. Con gli agenti sono entrati anche i soccorritori, ma che non hanno potuto fare nulla: l’uomo era morto.