Kyrgios | La terra potrebbe essere piatta e le piramidi non le hanno costruite gli esseri umani

(Di martedì 29 ottobre 2024) Questa nuova versione di Nickera ancora inedita. Il tennista (non ancora ex) australiano è un complottista d’un certo spessore, oltre a tutto il resto. Intervistato da Louis Theroux per il suo podcast,per esempio ha detto che per lui è “impossibile” che lesiano statedagli: “Come è possibile che abbiano preso tutte le misure corrette e siano tutte allineate. E che lo abbiano fatto facendo rotolando grandi pietre sui tronchi è un’affermazione folle. Perché le porte sono così grandi? Tipo, chi ha bisogno di attraversarle se sono così grandi? Non so chi sia stato. Semplicemente non penso che ne fossimo capaci. Siamo nel 2024 e non riusciamo nemmeno ad andare tutti d’accordo. E pensi che abbiamo costruito le? Sei pazzo. Questa è roba da folli”.