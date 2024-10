Infortunati Juventus, il verdetto su Koopmeiners, Nico Gonzalez e Douglas Luiz (Di martedì 29 ottobre 2024) Tiene banco il capitolo Infortunati in casa Juventus in vista della sfida della 10^ giornata contro il Parma. Attenzione alle novità dall’infermeria per il turno infrasettimanale: Thiago Motta può sorridere, ma solo a metà. Nessun rischio e nessuna corsa contro il tempo: è questo il mantra utilizzato dallo staff medico della Juventus in merito ai recenti infortuni di Koopmeiners, Nico Gonzalez e Douglas Luiz. Partendo dalla situazione del centrocampista olandese, Thiago Motta ha annunciato il suo totale recupero per la sfida contro il Parma. L’ex Atalanta, però, dovrebbe partire dalla panchina. Nessun rischio inutile e nessuna corsa contro il tempo. Lo staff medico della Juventus, come detto, eviterà ogni tipo di rischio e possibile ricaduta, quindi il centrocampista olandese sarà sicuramente gestito in vista dei prossimi impegni, soprattutto quello in Champions League contro il Lille. Tvplay.it - Infortunati Juventus, il verdetto su Koopmeiners, Nico Gonzalez e Douglas Luiz Leggi tutta la notizia su Tvplay.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Tiene banco il capitoloin casain vista della sfida della 10^ giornata contro il Parma. Attenzione alle novità dall’infermeria per il turno infrasettimanale: Thiago Motta può sorridere, ma solo a metà. Nessun rischio e nessuna corsa contro il tempo: è questo il mantra utilizzato dallo staff medico dellain merito ai recenti infortuni di. Partendo dalla situazione del centrocampista olandese, Thiago Motta ha annunciato il suo totale recupero per la sfida contro il Parma. L’ex Atalanta, però, dovrebbe partire dalla panchina. Nessun rischio inutile e nessuna corsa contro il tempo. Lo staff medico della, come detto, eviterà ogni tipo di rischio e possibile ricaduta, quindi il centrocampista olandese sarà sicuramente gestito in vista dei prossimi impegni, soprattutto quello in Champions League contro il Lille.

Infortunati Juventus: come stanno Koopmeiners, Nico e Douglas Luiz?

Non filtra ottimismo in casa Juventus a proposito delle condizioni fisiche di Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese, fermo ai box a causa di una frattura ad una costola, è assente da diverse ...

Infortuni Juve, da Koopmeiners a Douglas Luiz: le condizioni dei bianconeri

Il punto sugli infortuni in casa Juve. Da Teun Koopmeiners a Douglas Luiz: ecco come stanno i bianconeri.

