In tre finiscono in manette dopo il caos di Cassino-Savoia

A seguito di quanto accaduto nel match tra Cassino e Savoia del 23 ottobre, la Digos, collaborando con il personale del commissariato della Polizia di Stato di Cassino, ha arrestato tre persone in flagranza differita nella città di Torre Annunziata. L'attività di polizia giudiziaria è nata

Migranti tornano in Sicilia dopo l’espulsione, finiscono in manette

(livesicilia.it)

Sei sono stati bloccati, subito dopo gli sbarchi, sulla maggiore delle isole Pelagie: tre, tornando in Italia, hanno violato il decreto di respingimento. Altrettanti, quello di espulsione.

Spaccio di droga alla stazione. Due giovani finiscono in manette

(msn.com)

Due giovani sono stati arrestati nel pomeriggio di due giorni fa nei pressi di piazzale Cesare Battisti, vicino alla stazione ferroviaria, per detenzione e spaccio di stupefacenti. Gli agenti dell ...

Lanciano droga dalla finestra prima della perquisizione: in tre finiscono in manette

(altarimini.it)

Indagine lampo della Guardia di Finanza di Rimini che ha arrestato tre uomini e recuperato un quantitativo di droga superiore ai 4 kg, che, se messo sul mercato, avrebbe fruttato circa 400.000 ...

Tre sammarinesi in manette per spaccio . Sequestrati hashish, cocaina e metamfetamine

(ilrestodelcarlino.it)

Tre sammarinesi sono stati arrestati per detenzione e spaccio di droga dopo un'operazione della ... è scattato l’arresto. Sono finiti in manette, qualche giorno fa, tre cittadini sammarinesi ...