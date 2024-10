Linkiesta.it - Il sottile filo russo tra la Brexit e il referendum in Moldova

(Di martedì 29 ottobre 2024) C’è chi prova ad entrare nell’Unione europea, come la Moldavia, e chi ne è uscito, come il Regno Unito. In entrambi i casi, ihanno fotografato due paesi smezzati. I due Stati e le rispettive situazioni politiche, economiche e sociali sono estremamente differenti. C’è però unrosso –? – che le collega: un intreccio di attività di disinformazione, diffusione di fake news e ingerenze esterne. Domenica scorsa in Moldavia si è votato per le elezioni presidenziali e per uncostituzionale. La domanda era: «siete favorevoli all’adesione della Repubblica di Moldavia all’Unione Europea?». Ha votato il 51,7 per cento degli aventi diritto, un milione e mezzo di cittadini. Il 50,46 per cento ha detto sì. Il 49,54 per cento ha votato no. Appena undicimila voti di scarto.