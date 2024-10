Il servizio di mensa scolastica riparte lunedì 4 novembre (Di martedì 29 ottobre 2024) Partirà lunedì 4 novembre il servizio di mensa scolastica a Portico di Caserta. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Oliviero, in attesa del completamento della gara indetta dalla Provincia di Caserta, ha deciso di andare incontro alle esigenze delle famiglie e ha avviato il Casertanews.it - Il servizio di mensa scolastica riparte lunedì 4 novembre Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Partiràildia Portico di Caserta. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Oliviero, in attesa del completamento della gara indetta dalla Provincia di Caserta, ha deciso di andare incontro alle esigenze delle famiglie e ha avviato il

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ildilunedì 4 novembre;il: ecco come richiederlo;laa Pollena Trocchia: tariffe invariate e tra le più basse -; Il 12 settembreildidel Comune; Augusta,la refezione: pubblicato avviso per le iscrizioni;lail 5 novembre; Leggi >>>

Salmonella a Bastia: da lunedì 28 tornano a funzionare mense scolastiche, centro cottura e terminali di distribuzione

(assisinews.it)

Salmonella a Bastia: sospesa la revoca del servizio di mense scolastiche e terminali di distribuzione dopo i risultati negativi dei controlli ...

Salemi. Perché la mensa scolastica non e’ stata ancora avviata?

(tp24.it)

Per fortuna ( si fa per dire) Salemi non e’ un comune rivierasco, grazie alla lungimiranza dei suoi elettori che non elesse negli anni sessanta un aspirante sindaco che prometteva l’arrivo del mare ...

Mense scolastiche: riparte il progetto anti spreco a Mestre

(genteveneta.it)

Il progetto ha come scopo il recupero del cibo non scodellato in alcune scuole di Mestre, e la redistribuzione di quanto raccolto nelle mense solidali.

Refezione scolastica si parte il 4 novembre, le tariffe tra le più basse del comprensorio

(laprovinciaonline.info)

Lunedì 4 novembre riparte il servizio di refezione scolastica a Pollena Trocchia, confermate anche per l’anno scolastico 2024/25 le tariffe, sempre commisurate al valore Isee degli utenti: andranno da ...