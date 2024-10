Gaeta.it - Il processo all’ex vescovo di Trapani: accuse di peculato e condanna richiesta di 4 anni e mezzo

(Di martedì 29 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’exdi, Francesco Miccichè, si trova al centro di un’indagine giudiziaria che ha attirato l’attenzione dei media. La pubblica accusa ha chiesto unadi quattroe sei mesi a causa di presunti atti diavvenuti tra il 2007 e il 2012. La situazione si fa sempre più seria, con la Diocesi diche si è costituita parte civile nel. La data dell’udienza è fissata per il 16 dicembre, quando l’avvocato difensore avrà l’opportunità di presentare la sua arringa.die uso improprio dei fondi 8 per mille La denuncia nei confronti di Mons. Francesco Miccichè riguarda il presunto dirottamento di circa 400mila euro provenienti dall’otto per mille della Chiesa Cattolica.