I Cyberattacchi più importanti della storia: quali sono

(Di martedì 29 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una delle abilità principali dei migliori hacker consiste nello sfruttare vulnerabilità tecnologiche che sembrano minime per causare danni su vasta scala: lo dimostrano alcuni deipiù. In questi casi, le aziende coinvolte hanno subito perdite per milioni di dollari, oltre che gravissimi danni alla reputazione. Anche le persone fisiche sitrovate esposte a seri rischi per la propria sicurezza personale, a cominciare dal furtoloro identità. Gli attacchi sempre più ricorrenti hanno portato l’opinione pubblica a rivolgere maggiore attenzione alla sicurezza informatica, con normative più severe e investimenti in tecnologie di difesa. Ma le minacce, al tempo stesso, continuano ad evolversi, rendendo la sicurezza digitale una preoccupazione costante.