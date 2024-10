Halloween al Planetario di Bari con lo spettacolo 'Mostri Spaziali' (Di martedì 29 ottobre 2024) Giovedì 31 ottobre per la festività di Halloween dalle ore 18:00 alle ore 19:00 arriva uno spettacolo per bambini ed adulti chiamato “Mostri Spaziali”: si viaggerà nell’universo alla ricerca di stelle che esplodono, buchi neri, stelle di neutroni ed altri terrificanti eventi astronomici che ci Baritoday.it - Halloween al Planetario di Bari con lo spettacolo 'Mostri Spaziali' Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Giovedì 31 ottobre per la festività didalle ore 18:00 alle ore 19:00 arriva unoper bambini ed adulti chiamato “”: si viaggerà nell’universo alla ricerca di stelle che esplodono, buchi neri, stelle di neutroni ed altri terrificanti eventi astronomici che ci

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Halloween al Centro Commerciale Arcieri con spettacolo di magia e bolle di sapone

(Messinatoday.it)

Anche al Centro commerciale Arcieri sta arrivando Halloween. In programma mercoledì 30 ottobre dalle 18 alle 20,30 Magic Halloween con Mister Alex. "Il 30 ottobre vieni a scoprire lo spettacolo di Mister Alex e lasciati coinvolgere dalla sua ...

Halloween 2024 è a Marcianise con il nuovo spettacolo di Lucilla

(2anews.it)

A Marcianise, per la festa di Halloween 2024, arriva un fine settimana con tanti appuntamenti a tema per bambini di tutte le età. Lo spazio “Piazza Padre Pio” a Marcianise, per la festa di Halloween 2024, si anticipa proponendo un fine settimana, ...

Halloween al Planetario di Bari con lo spettacolo 'Mostri Spaziali'

(baritoday.it)

Giovedì 31 ottobre per la festività di Halloween dalle ore 18:00 alle ore 19:00 arriva uno spettacolo per bambini ed adulti chiamato “Mostri Spaziali”: si viaggerà nell’universo alla ricerca di stelle ...

Spettacoli di astronomia e teatro scienza al Planetario di Bari

(baritoday.it)

Sabato 19 Ottobre dalle ore 19:00 alle ore 20:00 debutta il nuovo spettacolo “Asteroidi : missione verso l’ignoto”. In questo nuovo progetto del planetario dopo aver rivolto lo sguardo verso il cielo ...

Il cielo sottosopra: la Notte di Halloween, osservazione astronomica a tema per bambini

(mentelocale.it)

Giovedì 31 ottobre 2024, in occasione di Halloween, presso il Civico Planetario di Milano (corso Venezia 57) è in programma lo spettacolo per bambini Il cielo sottosopra: la Notte di Halloween, che va ...

Bari, planetario: “Il figlio della luna” Oggi lo spettacolo di teatro-scienza

(noinotizie.it)

In scena DOMENICA 27 OTTOBRE alle ore 19 presso il Planetario di Bari, IL FIGLIO DELLA LUNA, nuovo spettacolo di teatro-scienza in collaborazione con il Teatro del Viaggio. Alternandosi tra racconto, ...