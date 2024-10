Halloween a MagicLand: tre serate a brivido (Di martedì 29 ottobre 2024) In occasione di Halloween, il parco MagicLand propone tre serate da brivido: sono quelle del 31 ottobre, 1 novembre e 2 novembre. Di seguito la programmazione giorno per giorno31 ottobre: Horror Movie ShowNella notte di Halloween, il 31 ottobre, MagicLand dà il via alla sua serie di Romatoday.it - Halloween a MagicLand: tre serate a brivido Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) In occasione di, il parcopropone treda: sono quelle del 31 ottobre, 1 novembre e 2 novembre. Di seguito la programmazione giorno per giorno31 ottobre: Horror Movie ShowNella notte di, il 31 ottobre,dà il via alla sua serie di

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Halloween : paura… e divertimento a MagicLand!

(Frosinonetoday.it)

Quest'anno a MagicLand, dal 12 ottobre al 3 novembre, si festeggerà un Halloween senza precedenti, con atmosfere da brivido ed esperienze emozionanti ed indimenticabili, in grado di intrattenere il pubblico di ogni età . Il parco divertimenti più ...

Halloween a MagicLand : tra le novità il Día de Muertos in collaborazione con l’Ambasciata Messicana

(Movieplayer.it)

20 attrazioni a tema per tutte le etĂ e il DĂ­a de Muertos, una grande novitĂ per grandi e piccoli da scoprire al Parco MagicLand. Halloween arriva anche al Parco MagicLand con tante novitĂ e un'esclusiva eccezionale, il DĂ­a de Muertos, organizzato ...

Halloween 2024: il programma degli eventi di Magicland, Roma World e Cinecittà World

(tg24.sky.it)

Leggi su Sky TG24 l'articolo Halloween 2024: il programma degli eventi di Magicland, Roma World e Cinecittà World ...

Halloween 2024 a Roma, cosa fare: gli eventi da non perdere

(tg24.sky.it)

Dal 31 ottobre al 3 novembre per la prima volta ai Castelli Romani va in scena il "Mexican Halloween Village. Si svolgerà presso l'Humo, in via dei Laghi km 4 a Marino, tutti e 4 i giorni dalle 11,30 ...

Il “Día de los Muertos” a MagicLand

(parksmania.it)

MagicLand, la capitale del divertimento, si conferma un punto di riferimento per vivere esperienze uniche e indimenticabili. Quest’anno, oltre ai classici brividi di Halloween, il parco offre la strao ...

Halloween, dove festeggiare? Nei parchi divertimento, tra spettacoli e attrazioni da brivido

(iodonna.it)

Dalla festa del Día de los Muertos (alla messicana) a MagicLand al The Horror Experience di Gardaland: gli allestimenti e i programmi speciali per la festa delle streghe ...