Grande Fratello, la verità sull'addio di Eleonora Cecere: " Una questione familiare richiede la mia presenza e attenzione"

(Di martedì 29 ottobre 2024) Polemiche per l’abbandono dial, ma l’ex ragazza di Non è la Rai tornata sui social dice la sua, ladiUscita inaspettata didopo l’incontro con il marito Luigi: un colpo di scena che ha destabilizzato i coinquilini e i fan. Luigi, marito dell’ex volto storico di Non è la Rai, ha manifestato la necessità di avere la moglie a casa. Sul web si sono innescate alcune polemiche, tuttavia è stata la stessanel corso della puntata del reality condotto da Alfonso Signorini ad asserire: “La mia famiglia è molto più importante di tutto quello che c’è qui”.