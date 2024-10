Lapresse.it - Fabrizio Colica: ‘Arancione’ non è giallo né rosso, è il colore della riflessione

(Di martedì 29 ottobre 2024) “Arancione è uno spettacolo teatrale che dirigo e interpreto assieme a quattro meravigliosi attori: Leonardo Bocci, Patrizia Loreti, Paola Michelini e Mauro Conte. Io sono, il protagonistatrama che invita la sua ex, suo fratello per far conoscere alle persone più care il suo nuovo fidanzato.ha fatto coming out e il compagno rappresenta una novità per tutto il suo ambiente e lo presenta alle persone a cui vuole più bene, alla donna con cui è stato per 5 anni e al fratello. Poi nasceranno tutta una serie di situazioni divertentissime, ci sarà tanto da ridere seppure si affronteranno tantissime tematiche non solo sull’omosessualità ma in generale sui rapporti, sull’accettazione e sull’aspettativa. Si passa dalle lacrime delle risate a quellecommozione”.