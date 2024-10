Disagi sui trasporti: domani sit in degli studenti in Piazza Risorgimento (Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA seguito dei Disagi provocati a causa dello spostamento del terminal centrale di Benevento, e della mancanza di comunicazione da parte dell’Amministrazione Comunale con il corpo studentesco beneventano, il 30/10/2024 dalle ore 10:00 alle ore 12:00, Gennaro Di Natale, in veste di presidente della Consulta Provinciale Studentesca (CPS), assieme ai rappresentanti degli Istituti secondari di secondo grado e dei membri tutti della CPS, invita gli studenti a partecipare al sit-in presso Piazza Risorgimento (BN). La manifestazione si svolgerà pacificamente e in accordo con le Forze dell’Ordine al fine di dare voce agli studenti ed ottenere una mediazione che sia risolutiva dei Disagi causati, stimolando un dialogo fino ad ora assente. Agli studenti del Liceo Statale “G. Anteprima24.it - Disagi sui trasporti: domani sit in degli studenti in Piazza Risorgimento Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA seguito deiprovocati a causa dello spostamento del terminal centrale di Benevento, e della mancanza di comunicazione da parte dell’Amministrazione Comunale con il corpo studentesco beneventano, il 30/10/2024 dalle ore 10:00 alle ore 12:00, Gennaro Di Natale, in veste di presidente della Consulta Provinciale Studentesca (CPS), assieme ai rappresentantiIstituti secondari di secondo grado e dei membri tutti della CPS, invita glia partecipare al sit-in presso(BN). La manifestazione si svolgerà pacificamente e in accordo con le Forze dell’Ordine al fine di dare voce aglied ottenere una mediazione che sia risolutiva deicausati, stimolando un dialogo fino ad ora assente. Aglidel Liceo Statale “G.

