Caso Boccia-Sangiuliano: la giunta per le immunità nega l’utilizzo delle chat dell’ex ministro. Schiaffo a Bonelli (Di martedì 29 ottobre 2024) No della giunta per le autorizzazioni del Senato, presieduta dal dem Dario Franceschini, chiamata a decidere sulla richiesta del Tribunale dei ministri di acquisire la corrispondenza dell’ex ministro della cultura Gennaro Sangiuliano con la dottoressa Maria Rosaria Boccia. La richiesta del Tribunale dei ministri era arrivata a Sant’Ivo, sede della giunta, a seguito della denuncia nei confronti dello stesso Sangiuliano da parte del deputato verde, Angelo Bonelli, risalente allo scorso settembre, dove viene ipotizzato il reato di peculato per distrazione e rivelazione di segreto d’ufficio nella vicenda. Caso Boccia: negato l’utilizzo delle chat di Sangiuliano per “fumus persecutionis” Il relatore in giunta è il senatore di Forza Italia Adriano Paroli. Secoloditalia.it - Caso Boccia-Sangiuliano: la giunta per le immunità nega l’utilizzo delle chat dell’ex ministro. Schiaffo a Bonelli Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di martedì 29 ottobre 2024) No dellaper le autorizzazioni del Senato, presieduta dal dem Dario Franceschini, chiamata a decidere sulla richiesta del Tribunale dei ministri di acquisire la corrispondenzadella cultura Gennarocon la dottoressa Maria Rosaria. La richiesta del Tribunale dei ministri era arrivata a Sant’Ivo, sede della, a seguito della denuncia nei confronti dello stessoda parte del deputato verde, Angelo, risalente allo scorso settembre, dove viene ipotizzato il reato di peculato per distrazione e rivelazione di segreto d’ufficio nella vicenda.todiper “fumus persecutionis” Il relatore inè il senatore di Forza Italia Adriano Paroli.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:Boccia-Sangiuliano: laper le Immunità dice no all'acquisizione della corrispondenza tra l'ex ministro e l'imprenditrice;Boccia-Sangiuliano: laper le immunità nega l'utilizzo delle chat dell'ex ministro. Schiaffo a Bonelli; Niente immunità parlamentare per Sgarbi, via libera a chat sequestrate su quadro portato all'estero;Open Arms, il 30 luglio il Senato vota sul processo a Salvini;Boccia, il Senato deciderà se i pm possono leggere le chat di Sangiuliano: quando si vota; Salvini fa il martire: giustizia usata dalla politica per la campagna elettorale; Leggi >>>

Caso Sangiuliano, la Giunta per le Immunità del Senato nega l’acquisizione delle chat

(lapresse.it)

Stop all'acquisizione delle chat dell'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. La Giunta per le Immunità del Senato ha votato contro la richiesta del ...

La Giunta per le immunità nega l’acquisizione della corrispondenza tra Sangiuliano e Boccia

(msn.com)

La Giunta per le immunità del Senato dice no all'acquisizione della corrispondenza tra Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia.

Da Giunta no a Tribunale Ministri a uso carte Sangiuliano

(msn.com)

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - La Giunta per le Immunità del Senato dice di no alla richiesta da parte del Tribunale dei ministri di utilizzare la corrispondenza sequestrata all'ex ministro della Cultura Gen ...

Oggi il Senato vota sull'acquisizione dei dati sul caso Sangiuliano-Boccia

(ansa.it)

Oggi il Senato deciderà se autorizzare o meno l'acquisizione della corrispondenza privata tra l'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e Maria Rosaria Boccia, aspirante consigliera ai Grandi ...