Gaeta.it - Brescia, tentata rapina in piazzale della Repubblica: arrestato un 26enne senegalese

(Di martedì 29 ottobre 2024) In un vibrante risveglio domenicale,è diventata teatro di due tentativi diche hanno scosso non solo i diretti coinvolti ma anche i passanti. La Polizia Locale haun giovanedi 26 anni, già noto alle forze dell'ordine, dopo una serie di agguati infruttuosi. Questa vicenda sottolinea l'importanzasicurezza pubblica e l'intervento attivocomunità nel contrastare la criminalità. La prima aggressione: ombrellate inLa mattina di domenica, alle 8.30, ilha visto un'aggressione che ha sorpreso i presenti. Un uomo di 60 anni di origine nordafricana è stato colpito con un ombrello dal, che cercava di derubarlo. L'aggressione non ha avuto successo, e il malintenzionato, dopo il primo tentativo fallito, ha cercato un nuovo bersaglio.