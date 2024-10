Bologna-Milan, Casini: “Si recupera a febbraio. Il no al campo neutro” (Di martedì 29 ottobre 2024) A Radio Rai, il presidente della Lega Serie A Casini parla di Bologna-Milan e di come si è arrivati alla decisione finale del rinvio. Pianetamilan.it - Bologna-Milan, Casini: “Si recupera a febbraio. Il no al campo neutro” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di martedì 29 ottobre 2024) A Radio Rai, il presidente della Lega Serie Aparla die di come si è arrivati alla decisione finale del rinvio.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Eurolega - Olimpia Milano e Virtus Bologna in campo : dove vedere le partite in tv

(Today.it)

Infrasettimanale ricco di partite con tutte le compagini tricolore in campo pronte per affrontare i rispettivi programmi europei. In Eurolega sarà l'EA7 Emporio Armani Milano ad aprire il sipario in casa del Baskonia alle ore 20.30 di martedì ...

Scaroni : «Il rinvio di Bologna-Milan? Sono furioso - è un danno per noi. Non rimarremo inerti»

(Ilnapolista.it)

A margine dell’assemblea degli azionisti, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato della decisione di posticipare il match contro il Bologna a causa delle condizioni metereologiche della città; inoltre, il sindaco Lepore non ha fatto ...

Bologna-Milan, recupero e quando si gioca: le possibili date secondo Casini

(sport.sky.it)

Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini è intervenuto a Radio Anch'io sul la scelta di rinviare Bologna-Milan e sulla possibile data del recupero: "La data andrà definita sulla base dei ...

Casini: «Bologna-Milan si recupera a febbraio: la data dipende dalle coppe»

(informazione.it)

La data in cui si recupererà Bologna-Milan continua a tenere banco dopo che la partita del Dall’Ara di sabato scorso è stata rinviata dopo il provvedimento del primo cittadino del capoluogo emiliano M ...

Rinvio Bologna Milan, Casini: «Vi svelo quando si recupererà la partita»

(calcionews24.com)

Rinvio Bologna Milan, Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha annunciato febbraio come mese del recupero Intervenuto a Radio Rai, Lorenzo Casini, presidente della Serie A ha parlato così del ...

Serie A, Casini: "Bologna-Milan, ecco perché non si è giocato altrove. Inter-Juve alle 18? In futuro anche un derby alle 15"

(calciomercato.com)

Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha parlato ai microfoni di Radio Anch`Io lo Sport partendo dall`ultima giornata di campionato condizionata dal.