Bannon esce dal carcere e nel suo podcast esorta i sostenitori di Trump a non far “rubare le elezioni come nel 2020” (Di martedì 29 ottobre 2024) Lo scorso 1 luglio si era consegnato per scontare la sua pena. Oggi Steve Bannon, alleato di lunga data di Donald Trump e condannato per oltraggi al Congresso, è stato rilasciato dal carcere dopo avere scontato una pena di 4 mesi per aver disobbedito a un mandato di comparizione nell’ambito dell’inchiesta del Congresso sull’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. Uscito oggi di prigione comunque è tornato subito a diffondere teorie cospirative infondate. Nel suo primo podcast ‘War Room’ dopo il rilascio, ha esortato i sostenitori di Donald Trump ad assicurarsi che i democratici “non possano rubare le elezioni come nel 2020”. Bannon ha anche accusato l’ex speaker della Camera Nancy Pelosi di essere dietro la sua incarcerazione. Ilfattoquotidiano.it - Bannon esce dal carcere e nel suo podcast esorta i sostenitori di Trump a non far “rubare le elezioni come nel 2020” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Lo scorso 1 luglio si era consegnato per scontare la sua pena. Oggi Steve, alleato di lunga data di Donalde condannato per oltraggi al Congresso, è stato rilasciato daldopo avere scontato una pena di 4 mesi per aver disobbedito a un mandato di comparizione nell’ambito dell’inchiesta del Congresso sull’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. Uscito oggi di prigione comunque è tornato subito a diffondere teorie cospirative infondate. Nel suo primo‘War Room’ dopo il rilascio, hato idi Donaldad assicurarsi che i democratici “non possanolenel”.ha anche accusato l’ex speaker della Camera Nancy Pelosi di essere dietro la sua incarcerazione.

