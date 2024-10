Apertura Borsa Italiana 29 ottobre 2024: FTSE MIB in rialzo, focus su dati macro e trimestrali (Di martedì 29 ottobre 2024) La Borsa Italiana apre la seduta del 29 ottobre 2024 in territorio positivo, in linea con le altre piazze europee. Il FTSE MIB, principale indice di Piazza Affari, segna un rialzo dello 0,42% nelle prime fasi di contrattazione. Contesto macroeconomico L'ottimismo degli investitori è supportato da diversi fattori: Il miglioramento della fiducia dei consumatori in Germania, con l'indice GFK di novembre salito a -18,3 punti dai precedenti L'attesa per i dati macro in arrivo dagli Stati Uniti, tra cui l'indice Case-Shiller sui prezzi delle case e la fiducia dei consumatori. La resilienza dell'economia globale, che continua a mostrare segnali positivi nonostante le incertezze geopolitiche. Quotidiano.net - Apertura Borsa Italiana 29 ottobre 2024: FTSE MIB in rialzo, focus su dati macro e trimestrali Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024) Laapre la seduta del 29in territorio positivo, in linea con le altre piazze europee. IlMIB, principale indice di Piazza Affari, segna undello 0,42% nelle prime fasi di contrattazione. Contestoeconomico L'ottimismo degli investitori è supportato da diversi fattori: Il miglioramento della fiducia dei consumatori in Germania, con l'indice GFK di novembre salito a -18,3 punti dai precedenti L'attesa per iin arrivo dagli Stati Uniti, tra cui l'indice Case-Shiller sui prezzi delle case e la fiducia dei consumatori. La resilienza dell'economia globale, che continua a mostrare segnali positivi nonostante le incertezze geopolitiche.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Borsa Italiana oggi : apertura positiva - FTSE MIB in rialzo dello 0 - 84%

(Quotidiano.net)

La Borsa Italiana apre la settimana con slancio positivo, mostrando segnali di ripresa dopo una settimana di consolidamento. Alle ore 9:43 di oggi, lunedì 28 ottobre 2024, il principale indice FTSE MIB segna un rialzo dello 0,84%, attestandosi a ...

Le quotazioni di Borsa italiana e spread oggi 28 ottobre 2024

(Lettera43.it)

Grande attesa per l’apertura dell’ultima settimana di contrattazioni delle Borse europee del mese. Venerdì scorso, 25 ottobre, Milano ha chiuso cautamente positiva così come il resto dei listini del Vecchio Continente. A Piazza Affari l’indice Ftse ...

L’andamento di Borsa italiana e spread oggi 29 ottobre 2024

(msn.com)

Grande attesa per l’apertura delle Borse europee e per lo spread tra Btp e Bund tedeschi. Ieri, lunedì 28 ottobre, l’Europa ha chiuso in cauto rialzo e così anche Milano. A Piazza Affari l’indice Ftse ...

Borse oggi in diretta | Europa attesa in rialzo, mini rimbalzo per il Brent

(msn.com)

L’indice sulla fiducia dei consumatori GFK di novembre della Germania migliora a -18,3 punti Lato macro, è già stato pubblicato prima dell’apertura l’indice sulla ... 71,5% del capitale della società ...

Continua il periodo positivo delle Borse europee, Piazza Affari positiva con Iveco e Tenaris

(quifinanza.it)

Borse europee in positivo, con la criptovaluta in rally sull'ipotesi di un ritorno di Trump alla Casa Bianca Le Borse europee proseguono i rialzi registrati ieri, in attesa dell’avvio della stagione d ...

Borsa Italiana oggi: apertura positiva, FTSE MIB in rialzo dello 0,84%

(msn.com)

L'apertura positiva della Borsa Italiana vede il FTSE MIB in rialzo dello 0,84%, con titoli come Poste Italiane e Banco BPM in evidenza. Gli indici di Piazza Affari riflettono un cauto ottimismo, ment ...