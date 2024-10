Thesocialpost.it - Amazon, Temu, Aliexpress: attenzione alla “truffa degli ordini indesiderati”. Cosa è e come proteggersi

(Di martedì 29 ottobre 2024) Chi è solito fare acquisiti online sulle principali piattaforme di e-commercedeve stare attento“, o “brushing”. Laconsiste nello sfruttare le informazioni personali per inviare pacchi non richiesti.funziona?implica per i consumatori e quali misure adottare per? Spiega Maria Paola Pizzonia su Money.it: l’utente riceve un pacco che non ha mai ordinato. Il pacco contiene prodotti di scarso valore,piccoli accessori o oggetti decorativi economici. “L’obiettivo è quello di cercare di incrementare la visibilità del venditore di tali oggetti sulle piattaforme di e-commerce. Il brushing spesso genera recensioni false, costruendo una reputazione ingannevole allo scopo di influenzare la scelta dei consumatori e il loro livello di fiducia verso i prodotti di determinati venditori”.