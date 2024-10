Adani: “La vera Inter non avrebbe mai fatto rimontare la Juve! Sbaglia ma resta la più forte” (Di martedì 29 ottobre 2024) La Domenica Sportiva – Adani: “La vera Inter non avrebbe mai fatto rimontare la Juve! Sbaglia ma resta la più forte” L’ex difensore nerazzurro, Lele L'articolo Adani: “La vera Inter non avrebbe mai fatto rimontare la Juve! Sbaglia ma resta la più forte” proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Adani: “La vera Inter non avrebbe mai fatto rimontare la Juve! Sbaglia ma resta la più forte” Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di martedì 29 ottobre 2024) La Domenica Sportiva –: “Lanonmailamala più” L’ex difensore nerazzurro, Lele L'articolo: “Lanonmailamala più” proviene da ForzAzzurri.net.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Adani racconta la vera storia del licenziamento improvviso da Sky : è stato lui a scoprirlo

(Fanpage.it)

L'ex calciatore, oggi opinionista Rai, ha raccontato cosa è successo con Sky, come e quando si è interrotta la collaborazione. "Nelle mail che mi mandavano i responsabili e ci dicevano che io e Anna Billò eravamo le colonne portanti del ...

Adani: «L’Inter è ancorra la più forte, poteva fare 6 gol alla Juve»

(calcionews24.com)

Le parole di Lele Adani, ex calciatore e noto opinionista, sul pareggio per 4-4 tra Inter e Juventus nel derby d’Italia. Tutti i dettagli Lele Adani, ex calciatore e noto opinionista, ha parlato a Viv ...

Adani: «Solo l’Inter può perderlo. Conte non perdonerà»

(inter-news.it)

Lele Adani, ex giocatore dell'Inter, ha commentato il pareggio di San Siro tra l'Inter di Simone Inzaghi e la Juventus.

Adani su Inter-Juve: "Inter superficiale, Juve gli errori sono peggio. E facciamo calcio"

(msn.com)

Anche l`ex difensore di Inter e Fiorentina, e oggi noto commentatore tv Lele Adani ha commentato il roboante 4-4 con cui si è concluso Inter-Juventus, il big match.

Juventus, Adani trova il difetto di Yildiz: "Cassano non faceva come lui"

(sport.virgilio.it)

Il commentatore Rai, conduttore di Viva el Futbol, ha individuato il punto debole di Yildiz, paragonandolo all'amico Cassano.