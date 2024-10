Anteprima24.it - VIDEO/ Sogni d’amore alla Tenuta ‘La Fortezza’: successo per l’Event Day 2024

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti Pareri unanimemente positivi, futuri sposi ammirati e soddisfatti‘La, dove si è svolto un Event Day articolato su due giornate. La Manifestazione, organizzata con la consueta cura e passione che da sempre caratterizza la gestione della, ha costituito per le coppie una imperdibile occasione per vivere in anteprima l’incanto di questo luogo straordinario, pensato per tramutare ogni cerimonia in un’esperienza indimenticabile.Avvolti da una atmosfera entusiastica e ricca di emozioni, i visitatori hanno avuto la possibilità di immergersi nella efficacia della struttura del patron Enzo Rillo. Le giornate hanno preso il via con un tour guidato in Cantina seguito ddegustazione degli ottimi vini de ‘La, frutto di un attento lavoro e della passione che sottende ogni loro produzione.