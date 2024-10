Una vita per la musica: a Mogol il Master ad honorem in “Editoria e produzione musicale” (Di lunedì 28 ottobre 2024) L’Università IULM ha celebrato oggi Giulio Rapetti, in arte Mogol, icona della musica italiana, conferendogli il Master ad honorem in “Editoria e produzione musicale”. La cerimonia si è tenuta nell’Auditorium IULM 6, con la laudatio del Prof. Stefano Lombardi Vallauri. Al termine della cerimonia, un omaggio musicale ha ripercorso le tappe del sodalizio Mogol-Battisti, con brani come “Un’avventura”, “Il mio canto libero” e “La canzone del sole”. Con una carriera iniziata a Sanremo nel 1961 e una vita dedicata alla musica e alla cultura, Mogol ha fondato progetti come la casa discografica Numero Uno e il CET in Umbria, guadagnandosi anche due candidature al Premio Nobel per la letteratura. (Photo Alessandro Cimma/Lapresse) Lapresse.it - Una vita per la musica: a Mogol il Master ad honorem in “Editoria e produzione musicale” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) L’Università IULM ha celebrato oggi Giulio Rapetti, in arte, icona dellaitaliana, conferendogli iladin “le”. La cerimonia si è tenuta nell’Auditorium IULM 6, con la laudatio del Prof. Stefano Lombardi Vallauri. Al termine della cerimonia, un omaggiole ha ripercorso le tappe del sodalizio-Battisti, con brani come “Un’avventura”, “Il mio canto libero” e “La canzone del sole”. Con una carriera iniziata a Sanremo nel 1961 e unadedicata allae alla cultura,ha fondato progetti come la casa discografica Numero Uno e il CET in Umbria, guadagnandosi anche due candidature al Premio Nobel per la letteratura. (Photo Alessandro Cimma/Lapresse)

Una vita per la musica: a Mogol il Master ad honorem in “Editoria e produzione musicale”

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il conferimento alla Iulm di Milano. Mentre, il 3 novembre, sarà al Lirico con “Emozioni, la mia vita in canzone” ed è in arrivo pure un libro ... (msn.com)

Domenica 3 novembre 2024 alle ore 21.00 al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano (via Larga 14) va in scena lo spettacolo Emozione: la mia vita in canzone, con Gianmarco Carroccia e Mogol insieme sul ... (mentelocale.it)

La mia vita in canzone… lo spettacolo che a novembre vedrà GIANMARCO CARROCCIA e MOGOL tornare insieme sul palco per raccontare LUCIO BATTISTI in un viaggio tra le canzoni di Battisti e Mogol che ... (infooggi.it)