Taranto | sassi contro i pullman allarme sociale Sindacati

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Di seguito il comunicato congiunto: La denuncia di FILT CGIL, FIT CISL e UIL Trasporti “Ormai è. Paolo VI, Tramontone e Porta Napoli risk zone” Ichiedono la convocazione del Tavolo per l’ordine e la sicurezza pubblica “Non si può più parlare di episodi isolati di vandalismo e violenza gratuita. In alcune zone della città il fenomeno dell’aggressione ai mezzi pubblici di trasporto con grave rischio per l’incolumità di autisti e passeggeri è ormai unche come tale va trattato. Chiediamo pertanto al Prefetto di, Donato Giovanni Cafagna, la possibilità di una immediata convocazione del tavolo provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e la possibilità di aggiornare su tale recrudescenza anche il nuovo Questore Michele Davide Sinigaglia”.