Si schianta frontalmente contro un camion nel Milanese | morto motociclista 35enne

Nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 ottobre una moto e un camion si sono scontrati frontalmente al confine tra la provincia di Pavia e Milano. Nell'impatto ha perso la vita il motociclista 35enne, illeso il camionista.

