Ilnapolista.it - Scaroni: «Il rinvio di Bologna-Milan? Sono furioso, è un danno per noi. Non rimarremo inerti»

(Di lunedì 28 ottobre 2024) A margine dell’assemblea degli azionisti, il presidente delPaoloha parlato della decisione di posticipare il match contro ila causa delle condizioni metereologiche della città; inoltre, il sindaco Lepore non ha fatto giocare il match a porte chiuse.: «Ildi, è unper noi. Non» Le parole diriportate da Sky Sport: «Siamo rispettosi della decisione di un’istituzione, ma questa decisione ci ha creato un. Cii presupposti per mettere in dubbio la decisione del sindaco di. Tutte le decisioni posessere suscettibili di dubbi sulla legittimità delle ordinanze. Stiamo esaminando. Non abbiamo intenzione di rimanere. Ilc’è». Ancora: «. La decisione è stata presa dal sindaco di, una decisione incomprensibile, ingiusta e immotivata.