San Rossore La "Moutai Cup" parla olandese (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ancora una volta, ed è la terza in quattro anni, l’allenatrice olandese Karin van den Bos ha portato un suo cavallo a vincere a San Rossore la “Moutai Cup”, prestigiosa corsa sui 2200 metri per purosangue arabi che è giunta al nono anno. Favorito senza incertezze, il suo portacolori Lighting Thunder ha vinto nelle mani di Andrea Fele lasciando Ellenoditrexenta a varie lunghezze. E’ seguita la premiazione con la tradizionale distribuzione ai vincitori di bottiglie del liquore cinese Kweichow Moutai (la cui casa produttrice sponsorizzava la corsa), una preziosa (450 euro la bottiglia!) bevanda superalcolica famosa nel mondo al pari del cognac francese e del wisky scozzese. Il convegno era iniziato con u bell’handicap, il premio “Apertura” sulla distanza dei 1750 metri della pista grande. Sport.quotidiano.net - San Rossore La "Moutai Cup" parla olandese Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ancora una volta, ed è la terza in quattro anni, l’allenatriceKarin van den Bos ha portato un suo cavallo a vincere a Sanla “Cup”, prestigiosa corsa sui 2200 metri per purosangue arabi che è giunta al nono anno. Favorito senza incertezze, il suo portacolori Lighting Thunder ha vinto nelle mani di Andrea Fele lasciando Ellenoditrexenta a varie lunghezze. E’ seguita la premiazione con la tradizionale distribuzione ai vincitori di bottiglie del liquore cinese Kweichow(la cui casa produttrice sponsorizzava la corsa), una preziosa (450 euro la bottiglia!) bevanda superalcolica famosa nel mondo al pari del cognac francese e del wisky scozzese. Il convegno era iniziato con u bell’handicap, il premio “Apertura” sulla distanza dei 1750 metri della pista grande.

San Rossore La "Moutai Cup" parla olandese

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dopo due convegni infrasettimanali la riunione di corse al galoppo a San Rossore decolla e incontra la prima domenica della stagione con sette prove in programma. L’evento si celebra con la disputa de ... (lanazione.it)

L’ippodromo di San Rossore riapre ... Tower of Pisa Cup' (8 dicembre), 'Goldoni' e 'Piazza dei Miracoli' 26 dicembre. Sono confermate in calendario anche gli altri appuntamenti importanti come la 9° ... (pisatoday.it)

L'azienda agrozootecnica biologica di San Rossore nei giorni scorsi è stata il centro della visita al Parco dell'assessore all'agricoltura della Regione Toscana Marco Remaschi. «L'agricoltura ... (nove.firenze.it)