Omicidio e suicidio in carcere: otto imputati rinviati a giudizio nel caso di Vito Alexandro Riccio

In un contesto di forte preoccupazione per la gestione delle problematiche psichiatriche all'interno delle strutture carcerarie italiane, la tragica morte diha catturato l'attenzione di molti. Ilha portato a un rinvio aperindividui, accusati di non aver prestato la dovuta assistenza al detenuto, contribuendo così alla sua morte. La prima udienza è fissata per il 22 gennaio 2025, presso il Tribunale di Ivrea, dove si affronteranno le responsabilità di chi operava all'interno dele le mancanze del sistema penitenziario. La vita die l'della sua famiglia Il dramma di, 39 anni, ha avuto inizio il 20 gennaio 2021, quando, in un impeto di follia, ha ucciso la moglie Teodora Casasanta e il loro figlio Ludovico, di soli cinque anni.