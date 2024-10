Milan-Napoli, Leao ancora in panchina: Fonseca sorprende anche a sinistra (Di lunedì 28 ottobre 2024) Paulo Fonseca dovrebbe relegare Rafael Leao in panchina per Milan-Napoli: e sorprende anche in difesa, sulla fascia sinistra Pianetamilan.it - Milan-Napoli, Leao ancora in panchina: Fonseca sorprende anche a sinistra Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Paulodovrebbe relegare Rafaelinper: ein difesa, sulla fascia

Milan-Napoli, Leao ancora in panchina: Fonseca sorprende anche a sinistra

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan Napoli, Fonseca si avvicina al big match di San Siro con il dilemma Leao: al momento il portoghese indiziato alla panchina Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca, tecnico del Mi ... (milannews24.com)

Il punto sulla formazione che Paulo Fonseca potrebbe schierare dal primo minuti per il big match di domani tra Milan e Napoli. (areanapoli.it)

Rossoneri in campo martedì sera a San Siro alle 20.45, il tecnico: "Molto penalizzati dal rinvio di Bologna". Out Gabbia e Abraham oltre a Theo Hernandez e Reijnders ... (ilgiorno.it)

In occasione di Milan-Napoli, Fonseca disegna una squadra su misura per il portoghese: occasione da non fallire per l'attaccante ... (tag24.it)

Il tecnico del Milan Paulo Fonseca ha analizzato la sfida contro il Napoli e ha parlato anche delle scelte di formazione. (spaziomilan.it)