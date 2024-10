Oasport.it - LIVE Darderi-Griekspoor 3-6, 4-6, ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA: olandese ingiocabile, azzurro eliminato

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui ladel match tra, un saluto sportivo e un ringraziamento agli amici di OA Sport! 12:10 Solo un punto perso con la prima da(35/36) mentre un 20/23 per, che ha pagato un 50% non sufficiente indoor. Anche l’ha vinto solo 5 punti su 13 con la seconda, però l’ha messa pochissime volte. 12:08 Non è la superficie dell’, su questo non ci piove. Mostruosa prova però dialla battuta, con la bellezza di 19 ace su 49 punti giocati in totale, più di un terzo dei punti sono stati ace. Chiaramente la risposta “terraiola” diha altresì contribuito a questi dati. Tuttavia, solo due break sono stati subiti dall’. 12:06b.6-3, 6-4! Addirittura con il game perfetto, con cui aveva anche aperto la contesa l’. 40-0 Ace (18°).