Elezioni Uruguay | il candidato di sinistra Orsi in testa

Il candidato di sinistra Yamandú Orsi è in testa alle Elezioni presidenziali in Uruguay. Orsi, non avendo ottenuto la maggioranza assoluta, dovrà sfidare al ballottaggio il conservatore Alvaro Delgado. Secondo le proiezioni basate sui sondaggi in uscita,

