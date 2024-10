Lanazione.it - Dominio africano alla Maratonina città di Arezzo

(Di lunedì 28 ottobre 2024), 28 ottobre 2024 – Una splendida giornata di sole a illuminare una edizione particolare delladi, quella delle nozze d'argento e solito. In campo maschile successo per distacco del keniano Kenduiywo, in campo femminile della burundiana Niyomahoro. Africani i primi dieci uomini. Percorso rinnovato nell'occasione, disegnato sulle strade cittadine, sempre partenza in via Crispi e arrivo in via Roma, ma tre giri uno diverso dall'altro, il più lungo il terzo.