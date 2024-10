Notizie.com - Dimentica le tende in casa, tutti le tolgono e le sostituiscono con una soluzione più pratica ed elegante

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Da sempre siamo stati abituati ad avere lealle finestre di. Ai nostri nonni, ai nostri genitori e anche a noi non è mai venuto in mente che potessero esserci delle alternative. Ma al giorno d’oggi i gusti cambiano e ciò che prima era considerato, ma soprattutto indispensabile viene in realtà meno. Addio, le nuovenze – www.notizie.comMolti interior designer al momento sconsigliano vivamente l’uso delle classiche. Per motivi estetici, ma anche funzionali. Leinfatti necessitano di un’importante manutenzione perchè tendono a raccogliere polvere, si sporcano facilmente e assorbono anche gli odori della, per esempio quelli degli animali domestici o quelli provenienti dalla cucina.