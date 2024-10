Decreto legge PNRR, gli ITP vincitori di concorso avranno obbligo di conseguire l’abilitazione nel primo anno di servizio. Oltre 13 milioni di euro per aiutare le segreterie. Le misure previste (Di lunedì 28 ottobre 2024) In una nota, il Ministero dell'Istruzione e del Merito annuncia importanti misure nell'ultimo Decreto-legge approvato dal governo. "Interventi e risorse su temi cruciali, per un sistema più efficiente e di qualità", ha dichiarato il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara sottolineando l'impatto del nuovo Decreto-legge. L'articolo Decreto legge PNRR, gli ITP vincitori di concorso avranno obbligo di conseguire l’abilitazione nel primo anno di servizio. Oltre 13 milioni di euro per aiutare le segreterie. Le misure previste . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) In una nota, il Ministero dell'Istruzione e del Merito annuncia importantinell'ultimoapprovato dal governo. "Interventi e risorse su temi cruciali, per un sistema più efficiente e di qualità", ha dichiarato il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara sottolineando l'impatto del nuovo. L'articolo, gli ITPdidineldi13diperle. Le

In una nota, il Ministero dell'Istruzione e del Merito annuncia importanti misure nell'ultimo decreto-legge approvato dal governo. "Interventi e risorse su temi cruciali, per un sistema più efficiente e di qualità", ha dichiarato il Ministro ... (Orizzontescuola.it)

