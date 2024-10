Napolipiu.com - De Maggio: “Conte mi ha confidato una cosa interessate sul Napoli”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il direttore di Kiss Kissrivela le parole del tecnico sul futuro della squadra Valter Deha svelato durante Radio Goal il piano che Antoniosta attuando al: “Prima la difesa, poi il possesso palla, infine l’attacco”. Il direttore di Kiss Kissha rivelato la strategia in tre fasi del tecnico salentino. “La squadra è solo al 55% della condizione perché il progetto diè chiaro”, spiega De. “In questa prima fase ha costruito la miglior difesa del campionato. Dalla prossima settimana inizierà a lavorare sul possesso palla, per poi sbloccare definitivamente la fase offensiva entro un mese”. “mi hache entro fine novembre vedremo il vero“, prosegue il direttore. “Il mercato chiuso in ritardo per la vicenda Osimhen ha rallentato i suoi piani, ma ora può finalmente attuare la sua rivoluzione tattica”.