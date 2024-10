Consultazione per gli orsi in Trentino Val di Luce vota no | il 9858% li trova pericolosi cosa succede ora

Consultazione per gli orsi in Trentino, Val di Luce vota no: il 98,58% li trova pericolosi, cosa succede ora (Di lunedì 28 ottobre 2024) Domenica 27 ottobre i 13 comuni della Val di Sole hanno votato contro la presenza di lupi e orsi in quanto pericolosi per la sicurezza pubblica e per l'economia locale. Davanti al risultato, il presidente della comunità , Lorenzo Cicolini: "L'esito pesi a Trento, Roma e Bruxelles" Fanpage.it - Consultazione per gli orsi in Trentino, Val di Luce vota no: il 98,58% li trova pericolosi, cosa succede ora Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Domenica 27 ottobre i 13 comuni della Val di Sole hannoto contro la presenza di lupi ein quantoper la sicurezza pubblica e per l'economia locale. Davanti al risultato, il presidente della comunità , Lorenzo Cicolini: "L'esito pesi a Trento, Roma e Bruxelles"

