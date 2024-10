Ilgiorno.it - Cittadino italiano accoltellato in Svizzera in un tentativo di rapina: è grave

(Di lunedì 28 ottobre 2024)inin undi. E’ accaduto la notte scorsa a Mendrisio, quando poco dopo la una un 25enne di nazionalità italiana domiciliato in Canton Ticino, è stato aggredito da un 21enne elvetico in via Gismonda. Il giovane svizzero ha cercato dire il 25enne che ha reagito e ne è nata una colluttazione. E’ saltato fuori anche un coltello, con cui l’aggressore ha colpito al fianco la vittima, procurandogli unaferita. Il ragazzo è stato quindi portato in ospedale. Successivamente, come spiegato dalla Polizia cantonale ticinese, gli accertamenti e le testimonianze raccolte hanno portato al fermo del 21enne presso il suo domicilio e al contestuale rinvenimento del coltello.