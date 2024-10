Zon.it - Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 28 Ottobre

(Di lunedì 28 ottobre 2024): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladi, 28Hope continua a essere turbata dalle sue fantasie su Thomas, il che causa tensioni crescenti tra lei e Liam. Nel frattempo, alla Forrester si preparano per il viaggio a Roma per la linea “Hope for the Future”, con Brooke che decide di unirsi, preoccupata per la vicinanza tra Hope e Thomas?.