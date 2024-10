Panorama.it - Andar per tartufi

(Di lunedì 28 ottobre 2024) «Se all’olfatto non c’è la goduria, lascia perdere». Così ha detto Cristiano Savini, uno dei più importanti imprenditori del tartufo, con l’azienda di famiglia in Toscana (a Montanelli, Pisa) che raccoglie e lavora il prezioso fungo ipogeo da ben quattro generazioni. Sa di che cosa parla. Tartufo, di cui l’Italia tutta è una sorta di culla, significa soprattutto profumo, odore penetrante, per dirla papale papale. Quest’anno, è il parere informato di Mauro Carbone, direttore del Centro studi nazionale del tartufo, la raccolta del bianco d’Alba, il più amato e richiesto, sarà abbondante, grazie alle piogge copiose e al misterioso spirito che da chissà dove regola le crescite sotterranee. Alba resta la capitale del tartufo, cui tutti fanno riferimento. Ma non è l’unica area di pregio.