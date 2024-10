Volley, Perugia vince il big match con Trento: in testa alla Superlega con Piacenza. Verona espugna Milano (Di domenica 27 ottobre 2024) Oggi pomeriggio si sono giocate cinque partite valide per la quinta giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Perugia ha vinto il big match contro Trento per 3-1: i Campioni d’Italia hanno espugnato la tana dei Campionati d’Europa, riuscendo a rimontare dopo aver perso il primo set e rendendosi protagonisti di una splendida risalite da 13-17 nella quarta frazione. Quinto sigillo stagionale per i Block Devils, che confermano la propria imbattibilità e si issano in testa alla classifica generale alla pari con Piacenza e con due lunghezze di margine su Trento. Prova straripante da parte del martello Oleh Plotnytskyi (28 punti) e dell’opposto Wassim Ben Tara (21) sotto la regia di Francesco Zoppellari, che ha sostituito ancora una volta Simone Giannelli (non al meglio della condizione), da annotare anche i 15 sigilli dell’altro martello Yuki Ishikawa. Oasport.it - Volley, Perugia vince il big match con Trento: in testa alla Superlega con Piacenza. Verona espugna Milano Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Oggi pomeriggio si sono giocate cinque partite valide per la quinta giornata della, il massimo campionato italiano dimaschile.ha vinto il bigcontroper 3-1: i Campioni d’Italia hannoto la tana dei Campionati d’Europa, riuscendo a rimontare dopo aver perso il primo set e rendendosi protagonisti di una splendida risalite da 13-17 nella quarta frazione. Quinto sigillo stagionale per i Block Devils, che confermano la propria imbattibilità e si issano inclassifica generalepari cone con due lunghezze di margine su. Prova straripante da parte del martello Oleh Plotnytskyi (28 punti) e dell’opposto Wassim Ben Tara (21) sotto la regia di Francesco Zoppellari, che ha sostituito ancora una volta Simone Giannelli (non al meglio della condizione), da annotare anche i 15 sigilli dell’altro martello Yuki Ishikawa.

