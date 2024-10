Gamberorosso.it - Torrone dei morti: storia del dolce napoletano da preparare per il 1° novembre

Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Nei giorni precedenti alla festa per le vie di Napoli si trova un po’ ovunque: forni, pasticcerie ma anche bancarelle sparse per la città, venditori ambulanti che hanno fatto deldeila loro specialità. La ricorrenza di Ognissanti in Campania è sacra, e come ogni festa che si rispetti, viene onorata con del buon cibo, un tempo portato in dono ai defunti da parte dei bambini come segno di rispetto. Gay Odindei, un dono per i defunti Quella del consolo è una tradizione antichissima in Italia: un tempo era d'obbligo portare zucchero e caffè alle persone in lutto. Ma oltre a confortare i vivi, si usava anche lasciare dei doni sulla tomba delle persone care passate a miglior vita.