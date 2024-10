Ilrestodelcarlino.it - Teatro Dehon. Shakespeare in Rock, ecco il musical

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Aldomani alle 21 va in scenain- ilinterpretato da Mattia Inverni con le musiche originali di Max Forleo. L’operain, scritta, diretta ed interpretata dal cantautore Forleo, si ispira agli avvenimenti narrati nella tetralogia di William(Enrico VI e Riccardo III), cantando in prima persona le vicende, le ambizioni e gli amori dei protagonisti di quella che viene descritta nei libri di storia come la ’Guerra delle Due Rose’. Lo spettacolo riassume in quindici capitoli i fatti storici dei personaggi coinvolti, tra i quali Enrico VI, Giovanna D’Arco, Lady Grey, Riccardo III, intervallando narrazione e letture dell’opera Shakespeariana alle canzoni, che da sottofondo assumono poi un ruolo di primo piano, dando voce ai personaggi insieme al cast dei ballerini.