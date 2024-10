Anteprima24.it - Stroncato il traffico di droga in città, arrestato ‘narcotrafficante’ sannita

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn durissimo colpo inferto aldisu Benevento. Nella notte, i Carabinieri del Comando di Benevento hanno tratto in arresto Gramazio Salvatore, detto Angelo, di Benevento, vigile del fuoco, per detenzione ai fini di spaccio di 200 grammi di cocaina, 200 grammi di hashih e 340.000 (mila) euro in contanti, ritenuti proventi deldi. In particolare a seguito di perquisizione domiciliare, previe indagini, sono stati rinvenute le sostanze stupefacenti e 340mila euro in contanti. Il Gramazio è stato condotto presso il Carcere di Benevento e sarà assistito dall’Avvocato Vittorio Fucci. Si tratta di uno degli arresti perpiù importanti avvenuti nel Sannio a causa del rinvenimento dell’ingente quantitativo die della elevatissima somma di denaro in contanti, ritenuta provento di spaccio.