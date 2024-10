Re Carlo torna nel Regno Unito, dopo il tour estenuante: “Ha bisogno di riposo” (Di domenica 27 ottobre 2024) Re Carlo ritorna nel Regno Unito, visibilmente provato da un tour intenso e commovente in Australia e Samoa. Un viaggio che ha fatto emozionare i suoi sostenitori, ma che ha lasciato il monarca affaticato e desideroso di ritornare a casa. A confermarlo, sono le parole dello stesso Re, che, tra battute e dichiarazioni accorate, ha rivelato il suo stato d’animo: “Sarà bello tornare a casa“. Questo rientro non segna solo il termine del suo viaggio, ma anche un’importante pausa dal suo trattamento contro il cancro, ripreso tra le fitte agende di eventi, incontri e cerimonie ufficiali. I dettagli del tour: impegno e tenacia di Re Carlo Durante i suoi impegni, Re Carlo ha affrontato temi di grande rilevanza, discutendo di pace e riconciliazione globale, temi che, uniti alla sua delicata salute, hanno reso il viaggio più arduo del previsto. Dilei.it - Re Carlo torna nel Regno Unito, dopo il tour estenuante: “Ha bisogno di riposo” Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Rerinel, visibilmente provato da unintenso e commovente in Australia e Samoa. Un viaggio che ha fatto emozionare i suoi sostenitori, ma che ha lasciato il monarca affaticato e desideroso di rire a casa. A confermarlo, sono le parole dello stesso Re, che, tra battute e dichiarazioni accorate, ha rivelato il suo stato d’animo: “Sarà bellore a casa“. Questo rientro non segna solo il termine del suo viaggio, ma anche un’importante pausa dal suo trattamento contro il cancro, ripreso tra le fitte agende di eventi, incontri e cerimonie ufficiali. I dettagli del: impegno e tenacia di ReDurante i suoi impegni, Reha affrontato temi di grande rilevanza, discutendo di pace e riconciliazione globale, temi che, uniti alla sua delicata salute, hanno reso il viaggio più arduo del previsto.

