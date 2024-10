Tg24.sky.it - Ragazza 13enne morta a Piacenza, la madre: aveva parlato del fidanzato coi servizi sociali

(Di domenica 27 ottobre 2024) Pochi giorni prima di morire, in seguito a una caduta da un balcone a, ladi 13 anni avrebbecon i. È una delle informazioni riferite ai carabinieri dalladella giovane,la mattina del 25 ottobre nella città emiliana. Secondo quanto riferito dalla, la figliainfatti segnalato aiil comportamento del, che era diventando ossessivo e geloso rendendole molto difficile interrompere la relazione. In attesa dell'autopsia, il15enne è stato indagato, senza misure cautelari. Laè caduta dell'ottavo piano del palazzo dove viveva finendo su un terrazzo situato al terzo piano, con un volo di circa 8-10 metri. Nei prossimi giorni la famiglia, assistita dall'avvocato Lorenza Dordoni, potrebbe presentare una denuncia agli inquirenti per ricostruire altri presunti episodi subiti dalla