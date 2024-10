Presa a bastonate in pieno centro, la rapina davanti al Comune. “Picchiata quando era a terra” (Di domenica 27 ottobre 2024) Perugia, 27 ottobre 2024 – Paura di prima mattina nel cuore del centro storico di Perugia. Siamo in corso Vannucci, davanti a palazzo dei Priori, in prossimità del corpo di guarda della polizia locale. Raccontano i testimoni che, intorno alle 8.15, una donna sta camminando da sola lungo il corso, quando è stata raggiunta da un uomo, apparentemente un cittadino straniero, il quale le ha afferrato la borsa nel tentativo di impossessarsene. Ma il suo tentativo ha incontrato la resistenza della signora che ha cercato di evitare lo scippo. A quel punto, però, è scattata la violenza. L’aggressore l’ha ripetutamente colpita sotto gli occhi atterriti di qualche passante che si è imbattuto nell’episodio e ha potuto dare l’allarme. Lanazione.it - Presa a bastonate in pieno centro, la rapina davanti al Comune. “Picchiata quando era a terra” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Perugia, 27 ottobre 2024 – Paura di prima mattina nel cuore delstorico di Perugia. Siamo in corso Vannucci,a palazzo dei Priori, in prossimità del corpo di guarda della polizia locale. Raccontano i testimoni che, intorno alle 8.15, una donna sta camminando da sola lungo il corso,è stata raggiunta da un uomo, apparentemente un cittadino straniero, il quale le ha afferrato la borsa nel tentativo di impossessarsene. Ma il suo tentativo ha incontrato la resistenza della signora che ha cercato di evitare lo scippo. A quel punto, però, è scattata la violenza. L’aggressore l’ha ripetutamente colpita sotto gli occhi atterriti di qualche passante che si è imbattuto nell’episodio e ha potuto dare l’allarme.

